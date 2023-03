Face à la Suède, Amadou Onana a ajouté une corde de plus à son arc

Dans un rôle de pur milieu défensif où on ne l’attendait pas forcément, le médian d’Everton a réalisé un match plein vendredi soir en Suède. De quoi lui offrir encore plus de perspectives en sélection où il est bien parti pour durer.

On attendait Romeo Lavia en six. Domenico Tedesco a choisi Amadou Onana dans le rôle de sentinelle devant une défense à quatre. Un choix risqué de la part du sélectionneur avec un joueur qui a pris l’habitude d’accompagner les éléments offensifs pour faire jouer sa taille et son physique dans le grand rectangle adverse. Pas de cela pour cette première en Suède de « l’ère Tedesco » où le joueur d’Everton était cantonné à un rôle défensif de garant de l’équilibre entre les secteurs défensif et offensif. Mission accomplie avec brio pour le joueur de 21 ans qui a impressionné à la Friends Arena de Solna dans un rôle qu’il avait déjà connu en club du côté de Hambourg lors de ses débuts professionnels.