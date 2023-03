Météo: des pluies abondantes ce dimanche, des averses attendues toute la semaine prochaine

Ce dimanche, le ciel dominical sera couvert, avec des pluies continues et abondantes en matinée. L’après-midi, les précipitations deviendront plus intermittentes et tomberont plutôt sous forme d’averses. Un coup de tonnerre ne sera d’ailleurs pas exclu, notamment dans le sud du pays. Les maxima oscilleront entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 9 ou 10 degrés dans le centre et en Lorraine belge. En soirée, les dernières précipitations pourront se faire sous forme de neige fondante sur les hauteurs de l'Ardenne.

Une active zone de précipitations, associée à une dépression qui se décale du sud-ouest des îles Britanniques vers l'Allemagne en passant par la Belgique, traînera toute la journée sur le pays. A l'arrière, de l'air polaire nettement plus frais arrivera depuis la mer du Nord, ce qui marquera le retour des gelées nocturnes en haute Belgique cette nuit, mais aussi jusqu'en plaine durant la nuit de lundi à mardi.