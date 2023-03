«Je me suis sentie humiliée»: une coureuse de cyclo-cross prend sa retraite après avoir été battue par une athlète transgenre

Lors de sa dernière course, aux championnats américains de cyclo-cross en décembre dernier, Hannah Arensma a terminé à la 4e place. Deux athlètes transgenres étaient 3 et 5e. Une situation qu’elle déplore : « Ma sœur et ma famille ont sangloté en regardant un homme finir devant moi, après avoir été témoins de plusieurs interactions physiques avec lui tout au long de la course », a-t-elle écrit, dans un communiqué également partagé par l’Independent Council on Women’s Sports (ICONS).

La cycliste Hannah Arensman a décidé de prendre sa retraite sportive. À 25 ans, l’Américaine a annoncé en mars abandonner le cyclo-cross, son sport de prédilection. Mais la raison de cette retraite est assez étonnante : elle explique dans un communiqué se sentir en colère et déçue.

Et d’ajouter ensuite : « Il est devenu de plus en plus décourageant de m’entraîner aussi dur que je le fais seulement pour devoir perdre contre un homme avec l’avantage injuste d’un corps androgénéisé qui lui donne intrinsèquement un avantage évident sur moi, peu importe à quel point je m’entraîne. »

Avant de finalement conclure : « Je me suis sentie profondément en colère, déçue, négligée et humiliée que les décideurs du sport féminin ne jugent plus nécessaire de protéger le sport féminin pour assurer une compétition équitable pour les femmes ».