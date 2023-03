Le Mississippi dévasté par des tornades: Biden ordonne le déploiement de l’aide fédérale

Au moins 25 personnes ont péri après le passage de tornades dévastatrices qui ont traversé le Mississippi, Etat du sud des Etats-Unis, arrachant des toits, brisant des voitures et rasant des quartiers entiers, la région se préparant à de nouvelles intempéries dimanche.

«C’est une tragédie», a déclaré sur Twitter le gouverneur de l’Etat, Tate Reeves, évoquant des «dégâts dévastateurs», dans le sillage de ces tornades qui ont parcouru le Mississippi sur plus de 150 km d’ouest en est. «L’échelle des pertes et dégâts est manifeste dans toutes les zones touchées aujourd’hui», a-t-il expliqué après s’être rendu à Silver City, l’une des villes frappées le plus durement.

Le bilan s’élève à 25 morts et des dizaines de blessés, selon les services d’urgence de l’Etat du Mississippi (MSEMA). Quatre personnes portées disparues «ont été retrouvées», ont-ils ajouté. Des équipes de recherche et de secours sont à pied d’oeuvre pour retrouver des victimes.

Le président américain Joe Biden a ordonné dimanche le déploiement de l’aide fédérale, qui sert pour des logements provisoires, des travaux de réparation et des prêts à taux réduits pour couvrir les pertes de biens non-assurés.

Dans un communiqué précédent, il avait évoqué des images «déchirantes» et assuré que l’Etat fédéral ferait «tout ce qu’il pourra pour aider», «aussi longtemps qu’il le faudra».

A Rolling Fork, une ville de quelque 2.000 habitants dans l’ouest du Mississippi, se trouvent des rangées entières de maison arrachées de leurs maigres fondations, des rues jonchées de débris et de voitures sur le toit. Les arbres ont été arrachés et des morceaux métalliques enroulés autour des troncs.