Sebastiaan Bornauw avant le match des Diables contre l’Allemagne: «Je pense être proche d’une place de titulaire»

Sa quatrième cap avec les Diables rouges est encore toute fraîche. Sebastiaan Bornauw n’a eu droit qu’à cinq petites minutes de jeu vendredi dernier en Suède, mais il a désormais hâte d’affronter l’Allemagne. Qui plus est, au RheinEnergieStadion de Cologne, une enceinte dans laquelle il a évolué pendant deux saisons (de 2019 à 2021). « C’était mon premier club dans un grand championnat. Cologne est une ville très agréable, avec des gens ouverts. Je garde un excellent souvenir de mon passage là-bas. Ce sera assurément un match spécial pour moi », disait le défenseur de Wolfsburg, après avoir profité d’un peu de temps libre pour rendre visite à sa famille avec sa compagne.

Comme d’autres Diables rouges, l’ancien Mauve s’est brillamment installé en Bundesliga. Le gaillard de 24 ans connaît forcément les forces et faiblesses de la Mannschaft, que la Belgique affrontera mardi. Même si le quadruple champion du monde vit une longue traversée du désert, il convient de ne pas le sous-estimer. Y compris dans un contexte amical. « L’Allemagne reste l’Allemagne, même si elle n’est que 14e au classement FIFA. Chaque match est important pour eux dans l’optique de l’Euro. Ce pays vit également un changement de génération, mais les jeunes joueurs ont beaucoup de qualités. Il y a Füllkrug qui est un très bon attaquant. Mais aussi Felix, le frère de Lukas Nmecha, avec qui j’évolue et qui est très talentueux. La crise actuelle du Bayern Munich pourrait peut-être inciter les joueurs à se montrer encore plus fort. En tout cas, nous devons donc nous attendre à une forte opposition et une équipe très compétitive. Ce sera un grand test. »

Bien que Sebastiaan Bornauw n’était pas titulaire pour le tout premier match de l’ère Tedesco, il est ravi de la bonne relation entre l’ensemble des défenseurs. « Nous nous connaissons tous. Avec certains, il y a aussi un lien avec notre passé à Anderlecht. L’ambiance est vraiment positive au sein du groupe. C’est très agréable. De nombreux joueurs évoluent en club avec quatre défenseurs. Mais je pense qu’il faut être flexible et capable de jouer dans les deux systèmes : à quatre ou à trois. Pour nous, c’est juste un petit ajustement. Le sélectionneur doit maintenant décider si on continue avec ce système mais je ne vois pas pourquoi il changerait étant donné que cela s’est bien passé vendredi. »