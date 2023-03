«Lettre de la City»: Le Dieu foot bénit le royaume

Passion, pouvoir, argent… Tous les ingrédients sont réunis pour faire de la mise aux enchères de Manchester United une confrontation au sommet entre le monde, sans pitié, de la haute finance et celui, sans vergogne, du foot anglais. Sous les clameurs, les couleurs et les oriflammes, le club mythique du Lancashire, mis en vente par la famille américaine Glazer, brûle. Et tout ce qui affecte ce monument centenaire touche la Terre. ronde comme un ballon.