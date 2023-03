Remco Evenepoel satisfait de sa victoire devant Primoz Roglic sur la dernière étape du Tour de Catalogne

Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) a remporté la 7e et dernière étape du Tour de Catalogne (WorldTour) à Barcelone dimanche, son deuxième succès partiel de la semaine catalane et termine 2e du général derrière le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Le champion du monde, 23 ans, était venu pour ça et se disait très content.

« Oui, je suis très heureux, c’était dur, mais comme j’ai dit ce matin, ça allait être très difficile de revenir sur Primoz dans une étape comme ça. On a montré qu’on était les plus forts encore. Mon équipe a pris ses responsabilités depuis le départ et aujourd’hui aussi. On mérite cette victoire et c’est bien d’avoir battu Primoz à Barcelone », a commenté Remco Evenepoel au micro des organisateurs et qui finit à six secondes du Slovène au classement final, malgré ses attaques dans les montées de Montjuiic jalonnant le parcours dimanche.