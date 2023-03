Bayern Munich: l’impressionnant salaire de Thomas Tuchel dévoilé

Ce vendredi, Thomas Tuchel a été présenté aux médias en tant que nouvel entraîneur du Bayern Munich. Il succède ainsi à Julian Nagelsmann, limogé par le club bavarois. Et ce dimanche, c’est le quotidien Bild qui a dévoilé une indiscrétion concernant le salaire de Tuchel.

D’après le média allemand, Thomas Tuchel touchera par an entre dix et douze millions d’euros. Soit ce qu’il touchait à Chelsea au Paris Saint-Germain. En revanche, Tuchel touchera plus que ce que gagnait Julian Nagelsmann à la tête du club bavarois.