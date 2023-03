PTB: le parti est sous-représenté dans la presse quotidienne

Le verbe haut, la gouaille en bandoulière, Raoul Hedebouw, le président du PTB, s’est fait une place sur la scène politique et médiatique. Pourtant, son parti, dont la croissance est relativement récente, est encore sous-représenté dans les médias. Surtout si on compare les chiffres de notre enquête avec son poids électoral et, encore davantage, avec son poids dans les sondages. Raoul Hedebouw n’est apparu qu’à dix reprises dans les quotidiens, soit près de six fois moins que Georges-Louis Bouchez.