Médias: les supports n’ont pas tous la même valeur

Les présidents interviennent sur tous les supports et aiment multiplier les médias. Sur les 28 retenus dans l’analyse du Soir, Georges-Louis Bouchez en a touché 25, Paul Magnette 21 et Raoul Hedebouw 18. A l’inverse, Maxime Prévot rame à toucher certains supports puisqu’il n’a été présent que dans moins de la moitié des médias sélectionnés (13). Il faut alors innover, ou trouver un créneau. « On préfère parfois être davantage présent dans la presse régionale, qui est la presse de proximité, celle à laquelle les gens s’intéressent le plus… Il y a plus de ventes de SudInfo que de La Libre, pour le dire un peu platement », lâche le président des Engagés.