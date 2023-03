La Flandre: l’autre terrain de jeu de Bouchez

De l’autre côté de la frontière linguistique, la donne est à peine différente. La hype Bouchez y est tout aussi prégnante (17 passages… contre 10 pour son poursuivant), mais le podium change. Paul Magnette y occupe la deuxième place, talonné par Raoul Hedebouw. Le président du PTB serait-il plus bankable au nord du pays ? Non. L’explication est simple : le parti d’extrême gauche bénéficie de son caractère national. « La presse flamande me considère comme président d’un parti flamand », abonde Raoul Hedebouw, qui ajoute que « le politicien francophone n’a aucune raison d’aller vendre la soupe à des électeurs qui ne sont pas les leurs », pour expliquer l’absence de certains de ses collègues dans la presse néerlandophone. Car, au-delà de Bouchez, Magnette et Hedebouw, c’est le désert, les autres présidents étant quasiment inexistants.