Flandre: un père et son fils trouvés morts sur un bateau

Les corps sans vie d’un père âgé de 48 ans et de son fils de 20 ans ont été trouvés sur un bateau dans l’arrondissement d’Alost (Herdersem), a confirmé dimanche le bourgmestre de cette commune de Flandre orientale, Christoph D’Haese. Une autopsie et une enquête devraient permettre de déterminer la cause des décès.

Les deux corps ont été retrouvés sur une péniche de fortune. La nouvelle a été communiquée par la capitainerie du port, a affirmé le bourgmestre.

«Double mort suspecte»

Selon celui-ci, les deux personnes décédées, originaires de Wallonie, n’avaient aucun contact avec les autres habitants, et ne parlaient pas le néerlandais. Tous deux vivaient isolés dans des conditions précaires, a ajouté M. D’Haese, évoquant des faits «particulièrement tristes».