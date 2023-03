Ecolo: plus de visibilité globale à deux

La visibilité présidentielle écologiste est surtout dictée par la dualité. Avec deux coprésidents, Ecolo a une double force de frappe : ils peuvent se partager l’agenda médiatique, et donc les sollicitations. Et cela fonctionne puisqu’à eux deux, Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane représentent 20 % des sorties présidentielles identifiées sur notre période d’analyse (soit 63 interviews). Ce qui leur permet d’occuper la deuxième place de notre classement. « Nous sommes satisfaits de cette visibilité, même si, quand on travaille dans la communication, on cherche un maximum d’espace médiatique pour les messages que l’on souhaite mettre en avant », dit Nathalie Guilmin, directrice de la communication du parti vert.