MR-PS: l’omniprésence de Bouchez, la rareté de Magnette, deux stratégies opposées

Sans réelle surprise tant on le voit partout, sur tous les supports, Georges-Louis Bouchez est largement en tête de tous nos tableaux. C’est lui qui donne le plus d’interviews (94, soit 31 de plus que le nº2), lui qui est présent sur le plus de supports différents (25 sur les 28 étudiés), lui qui passe le plus de temps sur les plateaux de radio et de télévision (31 fois), et lui qui occupe le plus le devant de la scène de l’autre côté de la frontière linguistique (17 interviews). « GLB est un jeune président fonceur qui aime bien la polémique, ça en fait automatiquement un bon client pour les médias », résume Pascal Vrebos, intervieweur du dimanche midi sur RTL.