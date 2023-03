Dodi Lukebakio, l’une des belles surprises des Diables rouges: «Je sais que je peux encore apporter plus»

Dodi Lukebakio est déjà l’une des belles surprises de Domenico Tedesco. Nouveau sélectionneur, nouvelle ère et, donc, nouveau départ pour l’ailier droit du Hertha Berlin. Très peu considéré par Roberto Martinez et recalé pour la Coupe du monde 2022, l’ancien Mauve a parfaitement saisi sa chance, vendredi dernier en Suède. Sa complémentarité avec Romelu Lukaku (sur et en dehors du terrain), ses deux premiers assists en sélection, son aisance technique et sa vivacité lui ont fait gagner de nombreux points. Faisant partie des joueurs les plus décisifs de Bundesliga (onze buts et trois offrandes cette saison), le garçon de 25 ans entend maintenant s’installer durablement dans le onze noir-jaune-rouge. En ne négligeant jamais de redoubler d’efforts, comme le faisaient LeBron James, Kobe Bryant ou Cristiano Ronaldo, ses modèles en la matière.