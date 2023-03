Quelque chose en nous du Métropole

Lui dire au revoir et emporter chez soi un souvenir du prestigieux hôtel de la place de Brouckère. La première des trois ventes aux enchères du mobilier, des luminaires et objets de décoration provenant du Métropole a lieu ce jeudi 30 mars à Bruxelles.

La théière et le sucrier de porcelaine blanche avec « L’Alban Chambon » inscrit en bleu ciel. Le meuble de bar du café en bois mouluré, avec son repose-pieds en laiton doré. L’immense comptoir de la réception (16,96 m sur 11,48 m), sa petite porte battante et son casier à clefs. La porte de la suite Annie Cordy, chambre 5053. Le sapin de Noël et ses décorations. La statue de sainte Geneviève dans la cour. Les chaises en rotin de la terrasse. Le chariot porte-bagages. La veste de groom, le haut-de-forme du portier, le manteau de laine, la cape et la casquette du voiturier. Le piano.