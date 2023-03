«On ne veut pas de cette société du tout numérique»

Dans tous les centres d’alphabétisation de l’ASBL Lire et Ecrire, le constat est le même : la digitalisation des services pousse les personnes illettrées encore plus loin dans l’isolement. Reportage à La Louvière.

Au centre de La Louvière, l’ASBL Lire et Ecrire a implanté ses locaux pour y accueillir des apprenants en alphabétisation. Au milieu de la longue table de la salle de réunion, un détail saute tout de suite aux yeux. Un immense autocollant rouge apposé sur l’ordinateur de Bénédicte Mengeot, responsable de projet au centre Mons-Borinage, dit ceci : « Un adulte sur dix a des difficultés pour lire et écrire ». Les formations de l’ASBL sont pourtant loin d’accueillir un Belge francophone sur dix. « J’ai encore beaucoup d’amis qui n’osent pas venir », explique Christian, 74 ans. Depuis une dizaine d’années, il vient régulièrement aux ateliers. S’il a beaucoup progressé en lecture et écriture, la disparition des contacts humains l’inquiète. « Quand je sais que c’est une gare ou un parking avec seulement des bornes, des machines, je n’y vais pas », confie-t-il. « Je choisis en fonction de cela, même si c’est plus loin. C’est toujours embêtant de devoir demander de l’aide à un passant ».