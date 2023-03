Hockey: le Dragons et la Gantoise perdent des plumes tandis que le Daring retrouve le sourire

Orée – Léopold : 2-4. Le leader de la compétition a proposé une prestation sérieuse pour décrocher son 14esuccès de la saison. Le début de match était à sens unique et c’est logiquement que les visiteurs trouvaient l’ouverture sur le premier penalty ucclois converti par Tom Boon qui inscrivait déjà son 40e but de la saison. Après la pause, l’équipe locale se montrait plus appliquée dans le cercle et parvenait à égaliser grâce à Tomi Domene, sur stroke (43e). La partie se déroulait sous une pluie torrentielle et le Léo reprenait l’avantage via Arthur Verdussen suite à une contre-attaque rapide (52e) avant que Tom Degroote ne fasse 1-3 (55e). C’était, ensuite, Tom Boon qui s’offrait un doublé (59e) et mettait fin pratiquement aux derniers espoirs locaux. Le dernier but inscrit par John-John Dohmen ne changeait plus rien (63e) d’autant plus que le milieu de terrain des Red Lions et Manu Stockbroekx héritaient, tous les 2, d’une carte jaune dans les 5 dernières minutes.

Louvain – Racing : 2-7. Large succès des champions de Belgique en titre qui ont signé une 9e victoire cette saison. Trois points importants vu les autres résultats enregistrés lors de la 16e journée de championnat. Les Bruxellois ont rapidement mené 0-2 via Augustin Meurmans (4e) et Tanguy Cosyns (12e) mais Jules Coolen remettait un peu de piment dans la partie à la 20e minute de jeu. Cédric Charlier ripostait dans la foulée mais Alvaro Tello Balmaseda ne laissait pas filer le Racing. Achille De Chaffoy redonnait un peu d’air aux siens avant la pause avant que les 2 attaquants des Red Lions, Tanguy Cosyns et Cédric Charlier, ne réussissent, chacun, un doublé. À la 63e minute, le capitaine Jérôme Truyens fixait le score final.

Herakles – Gantoise : 4-3. Après leur défaite surprise chez les Universitaires, la semaine dernière, les Lierrois se sont repris de la plus belle des manières en faisant trébucher l’un des candidats aux playoffs. Un succès qui permet aux Anversois de rester toujours concernés par la lutte pour le top 4 même si cela s’annonce assez compliqué et que, pour y arriver, il ne faudra plus gaspiller de points en chemin. C’est en deuxième période que l’Hearkles a finalement émergé puisque les 2 clubs étaient encore au coude à coude en début de seconde période. Les buteurs du jour : Nicolas De Kerpel (2), Amaury Keusters et Dylan Thomas pour les locaux ; Sean Murray, Guillaume Hellin et Emile Esquelin pour les Flandriens.

Daring – Old Club : 7-2. C’était assurément l’une des rencontres les plus importantes de la journée entre 2 équipes en lutte pour assurer leur maintien en DH. Un duel que les Molenbeekois ont parfaitement négocié puisqu’ils n’ont pas laissé la moindre chance aux promus liégeois qui restent donc avec leur compteur point coincé sur 6 unités. Un 3e succès capital pour le Daring qui reprend donc un peu d’air en bas de classement alors qu’il reste 5 journées à disputer. À la pause, l’équipe locale menait avec 3 buts d’avance suite aux réalisations d’Alex Van Linthoudt (2) et de Xavier Esmenjaud. En seconde période, le capitaine bruxellois ajoutait 2 nouveaux buts à son escarcelle tandis que Thomas Leffler s’offrait un doublé. En début de 2e période, l’international néo-zélandais Charl Ulrich avait pourtant redonné un peu d’espoir aux visiteurs en inscrivant 2 buts en 12 minutes.

Dragons – Braxgata : 1-1. Après avoir arraché un bon point, dimanche dernier, au Racing, les hommes de Philippe Goldberg ont, à nouveau, démontré qu’ils n’avaient toujours pas fait une croix sur les playoffs et qu’ils étaient plus que jamais candidats à une place dans le dernier carré. Le club de Brasschaat avait ouvert le score dès la 11e minute via Simon Gougnard mais Jeff De Winter avait remis les 2 équipes à égalité avant le retour aux vestiaires.