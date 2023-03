«Le libéralisme politique ne s’accommode pas de l’autoritarisme»

Pour Justine Lacroix et Jean-Yves Pranchère, le procès de la démocratie libérale repose sur une confusion des concepts… ou un agenda politique non démocratique.

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ouvre ses portes au Collège Belgique (l’établissement de diffusion des savoirs de l’Académie royale) le temps d’un cycle de conférences sur le thème de la démocratie et ses enjeux. Le Soir s’est associé à cette excellente initiative.

Pour la session inaugurale, prévue ce mardi midi (1), Justine Lacroix et Jean-Yves Pranchère, respectivement professeur(e)s de science politique et de philosophie politique à l’ULB, vont analyser les liens entre libéralisme et démocratie.

Le terme « libéralisme » présente plusieurs sens. Ainsi, de nombreuses attaques contre « la démocratie libérale » sont, en fait, des attaques contre le capitalisme, l’économie de marché. Pour votre part, quel sens lui donnez-vous ?