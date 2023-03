Remco Evenepoel tire les enseignements après sa 2e place au Tour de Catalogne: «J’ai sous-estimé la qualité de mon sprint»

Sous les yeux de sa jeune épouse Oumi, qui s’était discrètement glissée dans la foule des supporters belges, Remco Evenepoel a mis un point d’honneur à terminer le travail par une victoire d’étape, ce qu’il avait déjà tenté de faire la veille. Jusqu’au bout, le Belge a matraqué les nerfs de Primoz Roglic, lequel n’a pas craqué. Dans le cadre somptueux de la place d’Espagne, le champion du monde a aussi ravi le maillot de meilleur grimpeur à son rival.

Remco, cette deuxième victoire d’étape, vous y teniez !

Ah oui ! Samedi, déjà, j’ai tout fait pour, Primoz n’a pas voulu participer à la fête, cela m’a énervé mais après, j’ai mesuré qu’il n’avait aucun intérêt à me relayer, quoi de plus normal puisqu’il était leader. Le circuit de Montjuic me convenait à merveille, c’était en quelque sorte un petit championnat du monde pour moi. Deux étapes, deux fois deuxième, une fois troisième, deux maillots distinctifs, et une deuxième place finale : je pourrais difficilement me plaindre. Pour l’équipe, pour le staff, je tenais à cette victoire d’étape. Tout le monde a admirablement bossé pendant cette semaine. Je gagne en plus les deux plus belles, à La Molina et à Barcelone.

Même si vous aviez clairement les jambes pour remporter le classement final…

C’est une course qui s’est jouée aux bonifications avec à la première place le meilleur coureur des courses par étapes de ces six dernières années. Primoz, c’est un modèle pour moi. Quand j’aurai son sang-froid et son expérience, cela indiquera que j’ai franchi un cap. Je suis déjà très heureux de lui avoir fait la bagarre. En montagne, en moyenne montagne ou dans la plaine.

Que pensez-vous devoir améliorer d’ici le Tour d’Italie ?

J’ai mal jaugé mon jump dans les sprints. Alors que je vais bien plus vite qu’avant, surtout dans les sprints en côte. Je pense avoir sous-estimé, en fait, mes qualités dans cet exercice particulier. Au sommet de Tortosa, par exemple, j’aurais dû être beaucoup plus patient et gicler au panneau des 150 mètres. Le timing, c’est ça que je dois corriger. J’apprends de mes erreurs chaque jour, c’est l’intérêt d’une course comme celle-ci, une épreuve magnifique et très relevée. Après, je dois encore perdre un petit kilo, j’ai le temps pour cela, et travailler mon chrono car il y aura de quoi faire en la matière en Italie.

Vous imaginez déjà un duel face à Roglic au mois de mai ?

Je n’imagine rien. Le plus important, ce sera d’avoir le maillot rose le 28 mai. De gagner une ou plusieurs étapes. Avec Primoz, on a tout de même mis le troisième à plus de deux minutes sur une course d’une semaine. Mais il ne faut pas tenir compte de cette indication. Un Tour de trois semaines, c’est autre chose.

Vous allez profiter d’un peu de repos ?

Oui, avec Oumi nous restons un peu à Barcelone puis je rentre à la maison fêter l’anniversaire de ma maman. C’était il y a deux semaines mais comme je n’étais pas là, on va corriger cela et, dès jeudi, je suis reparti en stage au Teide.

Vous regrettez de ne pas avoir sprinté jusqu’au bout à La Molina ?

Non, j’avais trop envie de profiter de ma victoire. J’attendais cela depuis tellement longtemps. A ce niveau-là d’un effort, on ne pense pas à tout, j’étais trop frustré par rapport à mes échecs des deux premiers jours.

Mine de rien, c’était un match au sommet, haletant, face à Primoz ?