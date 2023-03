Bruxelles et Liège: des centaines de personnes manifestent pour le droit au logement (photos)

Des centaines de personnes ont défilé dimanche après-midi à Bruxelles, depuis la station Comte de Flandre à la place du Jeu de Balle, pour manifester en faveur du droit au logement, dans le cadre du «Housing Action Day» partout en Europe.

Des citoyens ont dénoncé à cette occasion le prix des loyers, des associations ont dénoncé le manque d’hébergements pour les sans-abri, mais également des professionnels, notamment des assistants sociaux, une dégradation générale de l’accès au logement.

«L’objectif de cette manifestation, c’est de montrer qu’on est beaucoup à galérer aujourd’hui pour trouver un logement décent et adapté à notre famille», a déclaré à Belga sur place Charlotte Renouprez, la porte-parole de «Housing Action Day» en Belgique. «On est en colère, on est en galère, et tout ça est le résultat de choix politiques qui favorisent la spéculation immobilière au détriment du droit au logement».

Pour les manifestants, habiter dans un logement décent est une base nécessaire pour se construire une vie stable. Or, en Belgique aujourd’hui, de plus en plus de personnes connaissent des difficultés financières en raison de loyers très chers et de charges en hausse également. Ils dénoncent aussi le manque de contrôle autour de la mise en location de logements insalubres, et critiquent vivement les pratiques illégales sur le marché immobilier, notamment la discrimination des propriétaires.

Egalement à Liège

Une manifestation pour le droit au logement pour tous a aussi rassemblé plusieurs centaines de personnes, dimanche à Liège, ont indiqué à l’agence Belga les organisateurs du Centre d’information et d’éducation populaire (Ciep) du Mouvement ouvrier chrétien (MOC).

Trois cents personnes selon les organisateurs, et la moitié selon la police de Liège, se sont rassemblées dimanche en fin de matinée derrière l’hôtel de ville, pour manifester en faveur du droit au logement.

Après diverses prises de parole et témoignages, le cortège a effectué un parcours dans plusieurs quartiers de la Cité ardente. Il s’est disloqué en début d’après-midi dans la rue du Vertbois.

Selon les organisateurs du rassemblement, les revendications concernent notamment «le gel et l’encadrement des loyers, une lutte intensifiée contre les logements inoccupés et davantage de logements sociaux et d’alternatives au marché privé».

Une dizaine d’associations, dont le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP), emmené par sa présidente Christine Mahy, ont participé à l’événement pacifique.