Une tornade dévaste tout sur son passage aux Etats-Unis

Le Mississippi s’est réveillé sous les décombres, samedi matin, après le passage de violentes tornades qui ont tout emporté sur leur passage et tué au moins 26 personnes, selon les autorités de cet État du Sud des États-Unis.

Des arbres déracinés, emportés comme de vulgaires cure-dents. Des rangées de maisons arrachées, réduites à des tas de décombres. Des voitures emportées, des toits envolés, deux semi-remorques entassés l’un sur l’autre… La petite ville de Rolling Fork était complètement dévastée, samedi matin après le passage des tornades qui ont parcouru le Mississippi d’ouest en est sur plus de 150 km et causé la mort d’au moins 26 personnes. Jonchées de débris, les rues de cette ville de 2.000 âmes, où un cinquième de la population vit sous le seuil de pauvreté dans des caravanes, ressemblent à une « zone de guerre », a expliqué à l’AFP John Brown, un responsable de la Croix-Rouge pour l’Alabama et le Mississippi.

La tornade dévastatrice a été classée en catégorie 4 (sur 5 sur l’échelle de Fujita), ont indiqué les services d’urgence du Mississippi (MSEMA). Soit des rafales atteignant 160 à 200 mph (250 à 320 km/h).