Guerre en Ukraine: «Poutine brandit de nouveau l’arme nucléaire pour faire peur»

Pour la énième fois depuis qu’il est en train de perdre « sa » guerre, Vladimir Poutine brandit la menace nucléaire. Samedi, il a annoncé avoir obtenu l’accord de Minsk pour déployer des missiles nucléaires « tactiques » (à courte portée) en Biélorussie, un pays dirigé depuis 1994 par son allié Alexandre Loukachenko.

En août dernier, le gouvernement russe avait déjà annoncé le déploiement de missiles nucléaires dans l’enclave de Kaliningrad coincée entre la Pologne et la Lituanie. Mais rien ne permet d’affirmer qu’ils y sont arrivés… On sait par contre que la Russie y a basé des missiles Iskander d’une portée de 700 km capables d’emporter des têtes nucléaires. La nuance est importante car il s’agit d’une arme de dissuasion massive censée ne jamais être utilisée puisqu’elle déclencherait une riposte plus forte de l’ennemi.