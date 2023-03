Elio Di Rupo rencontre des jeunes d’un bidonville de Johannesburg

Ce que je n’avais pas réalisé au départ, c’est que j’ai autant appris de ces jeunes que je ne les ai guidés dans leur parcours », confie Naomi Mbayu, l’une des 117 mentors bénévoles du programme « Sizanani » (« Aidons-nous les uns les autres » en zoulou), financé par la Région wallonne, à hauteur de 25.000 euros par an. Née à Bruxelles d’une famille congolaise, Mbayu travaille pour une grande banque sud-africaine à Johannesburg. Depuis 2014, elle a « mentoré » cinq jeunes du programme, tous élèves du secondaire dans le township d’Alexandra, l’un des plus pauvres de la capitale économique du pays. Les mentors organisent des sorties avec eux et les aident à choisir des études supérieures. Souvent, ils sont les premiers de leur famille à aller à l’université. « Quand j’ai rencontré Naomi, en classe de quatrième, j’étais très introvertie, explique Thuli, qui étudie les métiers du spectacle. Elle m’a insufflé beaucoup de confiance en moi et m’a toujours soutenue ».