Diablotins: retour attendu pour Yorbe Vertessen

Sous le soleil de Pinatar, les Diablotins continuent de préparer l’Euro Espoirs. Trois jours après la terne prestation contre la République tchèque (0-0), les U21 belges vont, ce lundi soir (19h), affronter le Japon. Un deuxième test face à un adversaire très valeureux, qui vient d’ailleurs d’accrocher l’Allemagne, championne d’Europe en titre dans cette catégorie d’âge. Pour l’occasion, Jacky Mathijssen espère une prestation plus convaincante au niveau de l’animation offensive. « On va essayer d’avoir plus de confort en possession de balle », soulignait le sélectionneur belge. « Le Japon est une équipe nerveuse, qui bouge énormément. Ses joueurs ne sont jamais battus, dans n’importe quelle position. C’est ça que l’on cherchait en choisissant nos adversaires. Nous donnerons beaucoup de libertés, comme nous faisons toujours pour un amical. »

Déjà privés de plusieurs éléments pour diverses raisons (Bakayoko, Raskin, Verschaeren, Onana, Openda…), les Diablotins devront aussi faire sans Michel-Ange Balikwisha, rentré en Belgique pour raisons familiales. En revanche, l’attaquant saint-gillois Yorbe Vertessen, blessé depuis une dizaine de jours, devrait effectuer son retour. « Il est actuellement apte à débuter le match, mais nous ne prendrons aucun risque », précisait Mathijssen. Entre les perches, Senne Lammens, lui, prendra « normalement » la place de Maarten Vandevoordt, qui avait joué 90 minutes vendredi dernier.