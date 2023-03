Afrique du Sud: une visite mi-figue mi-raisin pour le roi

Pas de chance, la machine, bloquée par le dédouanement, n’est pas arrivée à temps pour la venue de Philippe et Mathilde. Le couple royal n’a pu voir que sa photo grandeur nature, « de la taille d’une cuisine Ikea », précise José Castillo, qui a créé la société de production de vaccins « Univercells », en 2013, à Jumet. Son procédé permettra de fabriquer 50 millions de doses de vaccin à ARN messager (ARNm) par an, dans les labos d’Afrigen, au Cap. « C’est notre premier client à l’étranger », se félicite cet ingénieur qui emploie 450 personnes. Le vaccin africain contre le Covid va bientôt être testé sur les animaux. La pandémie est passée mais le bébé servira à valider la technologie. « On espère produire d’autres vaccins à ARNm. Même contre le sida ! », se prend à rêver Ebrahim Patel, le ministre sud-africain du Commerce extérieur. La Belgique a investi 8 millions d’euros pour aider l’Afrique du Sud, le Rwanda et le Sénégal à se lancer dans cette aventure.