Hockey: l’Orée veut déjà préparer la saison prochaine

Comme à de nombreuses reprises depuis l’entame de la saison, les regrets étaient nombreux à l’issue de la défaite face au Léopold. Une rencontre plus équilibrée sur papier que ce que laisse entrevoir le score final (2-4) face aux leaders incontestés de la Division d’honneur. Un cinquième revers pour l’Orée, qui a mis en évidence les mêmes faiblesses que lors des deux dernières semaines. « Nous méritions plus face au Léo », expliquait d’ailleurs le capitaine Philippe Simar, les traits tirés. « Nous avons montré un bon visage et le score est forcé avec trois buts encaissés sur des contre-attaques évitables. Nous n’avons malheureusement plus grand-chose à jouer lors de six dernières rencontres, même s’il ne faudra tout de même plus gaspiller trop de points en chemin, surtout face à des équipes dites “plus faibles” sur papier comme l’Old Club, le Daring ou Uccle Sport, toujours concernés par le maintien. Il faudra remporter ces rencontres sinon nous risquons à nouveau de nous faire peur. »