Israël: l’unité du gouvernement se fissure, le ministre de la Défense limogé

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a limogé dimanche son ministre de la Défense au lendemain de son appel à une pause d’un mois dans le processus de réforme judiciaire controversée voulue par le gouvernement.

Yoav Gallant, inquiet de la fronde des réservistes, lui-même général de réserve, avait appelé à stopper le processus législatif et d’entamer un dialogue avec l’opposition : « La sécurité d’Israël est le but de ma vie. Les menaces qui nous entourent, proches et lointaines, sont immenses. La fracture de la société pénètre au sein de l’armée et c’est un danger immédiat et tangible pour la sécurité de l’État. Je n’apporterai pas mon soutien à cela. »

Ce discours grave, Yoav Gallant aurait dû le tenir jeudi dernier. Il en a été dissuadé par Benyamin Nétanyahou, qui a pris la parole à sa place, la première fois sur le projet de réforme judiciaire, en expliquant qu’il soumettrait la loi à l’adoption à la Knesset cette semaine.

Au passage, il défiait ouvertement la procureure générale, Gali Baharav-Miara, qui lui avait interdit de s’impliquer personnellement dans cette réforme au risque de conflit d’intérêt dans le cadre de son procès. La procureure n’a pas manqué de le rappeler à l’ordre, présage de la crise constitutionnelle à venir, si la Cour suprême venait à déclarer illégale la réforme qui modifie son propre statut.

Deux autres cadres du Likoud avaient rejoint Gallant : Yuli Edelstein, ancien président de la Knesset et David Bitan, critique assumé de Benyamin Netanyahou. S’ils se prononcent effectivement contre la réforme, la majorité, déjà limitée, se réduit à 61 députés – sur les 120 que compte la Knesset.