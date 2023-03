Proche-Orient: l’unité du gouvernement israëlien se fissure

Yoav Gallant, inquiet de la fronde des réservistes, lui-même général de réserve, a appelé à stopper le processus législatif et d’entamer un dialogue avec l’opposition : « La sécurité d’Israël est le but de ma vie. Les menaces qui nous entourent, proches et lointaines, sont immenses. La fracture de la société pénètre au sein de l’armée et c’est un danger immédiat et tangible pour la sécurité de l’État. Je n’apporterai pas mon soutien à cela. »

Ce discours grave, Yoav Gallant aurait dû le tenir jeudi dernier. Il en a été dissuadé par Benyamin Nétanyahou, qui a pris la parole à sa place, la première fois sur le projet de réforme judiciaire, en expliquant qu’il soumettrait la loi à l’adoption à la Knesset cette semaine.