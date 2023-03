Portrayals: les reprises magiques d’Ane Brun

« Portrayals » (Balloon Ranger-V2).

Les albums de reprises, c’est rarement des chefs-d’œuvre. Soit c’est une idée commerciale de firme de disques, soit une panne d’inspiration de l’artiste. Il en va tout autrement avec Ane Brun. La chanteuse norvégienne ne cesse d’écrire, de composer et de publier depuis vingt ans. Mais elle aime aussi à l’occasion balancer des reprises improbables qu’elle se réapproprie totalement de sa voix de velours, déshabillant les chansons au point de les sublimer. Ce Portrayals est une compilation de ces réalisations. À celles-ci (Halo, True Colors, Big in Japan, I Want To Know What Love Is, Always On My Mind, From Me To You, Into My Arms…), Ane ajoute l’inédit Blue Moon. À chaque fois, elle nous touche, nous permettant de redécouvrir des perles intemporelles.