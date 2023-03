«La vie», c’est la bombe H

Arthur va bien ! Rien à voir avec Mort prématurée d’un chanteur populaire dans la force de l’âge, son précédent album tiré d’une pièce de théâtre. Ici, c’est pour une véritable ode à la vie que l’on retrouve en disque et sur scène le chanteur parisien de 56 ans. Arthur, c’est déjà son dix-septième album, le plus beau et le plus accessible sans doute, lui, le chanteur populaire dont l’élégance et la discrétion sont élevées au rang d’art : « Si tu fais de la chanson poétique, tu en paies le prix », nous dit-il d’emblée. « Si tu ne fais pas partie du système, on ne t’invite pas. Je suis allé deux fois chez Drucker, à l’invitation de Pierre Richard et d’Annie Cordy mais Drucker m’a zappé, j’étais transparent pour lui. »