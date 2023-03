Christophe Laporte après sa victoire à Gand-Wevelgem: «Wout m’a demandé si je voulais gagner…»

Le carton est plein. Tellement qu’il déborde de partout et que les tonnes de Scotch qui l’entourent ne suffisent plus à le consolider. En quatre classiques pavées, Jumbo-Visma a donc triomphé à quatre reprises. Et avec Dylan van Baarle, Tiesj Benoot, Wout van Aert et, en ce crasseux dimanche à ne pas mettre une roue dehors, Christophe Laporte, avec quatre coureurs différents. Dans la deuxième ascension du Kemmel, à plus de cinquante bornes, le lauréat de l’E3 ce vendredi a placé une banderille « selon le plan établi ».