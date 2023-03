Chez Soudal-Quick Step, le code d’urgence est passé au rouge

Au-dessus des plugstreets, rendus encore plus horribles par le ruissellement boueux, le ciel ne s’est jamais éclairci. Bouché, gris, comme l’est le bilan de l’équipe Soudal-Quick Step depuis les premiers souffles venteux de la campagne flandrienne.

On pourrait vous assommer avec une série de chiffres issus de procyclingstats, pour vous convaincre, si besoin, que l’équipe belge n’est plus que l’ombre d’elle-même sur cette pierre flandrienne que jamais, depuis la création du team, au début du millénaire, elle n’avait redoutée. Qu’elle taillait avec le savoir-faire de compagnons du devoir, inspirés par les Museeuw, Boonen, Terpstra, et autre Gilbert.