La rédaction du «Soir» endeuillée

Ecrivain, poète et journaliste. ces trois qualificatifs marquaient invariablement l'en-tête de ses réseaux sociaux. Parce que c’est ce qu’il était et c’est comme ça qu’il voulait avant tout qu’on le perçoive. Ce samedi 25 mars, notre collègue Jean-Philippe de Vogelaere, journaliste au service Société, est décédé à l’âge de 62 ans d’un cancer foudroyant qui l’a emporté en moins d’un mois, laissant la rédaction, ses proches et tous ceux qui l’ont côtoyé sous le choc et emplis d’une grande tristesse.

Jean-Philippe ne nous en voudrait pas d’ajouter à ce qui le caractérisait, les mots « papa et compagnon attentionné » tant sa famille -sa compagne Rita et ses quatre enfants- s’invitait régulièrement dans nos discussions entre collègues où l’on percevait son implication quotidienne dans la scolarité de ses deux « petits derniers ». La famille était aussi devenue une de ses préoccupations professionnelles puisque depuis deux ans il avait repris cette compétence en intégrant le service Société du Soir. Qu’il s’agisse de parler de l’évolution du congé parental, de la garde alternée ou encore des aînés pris en charge dans les maisons de repos, Jean-Philippe trouvait dans ces matières ce qu’il a toujours recherché dans le métier de journaliste : aller au contact des gens, le plus souvent des anonymes à qui il aimait parler pour mieux retranscrire leur histoire. Dans son dernier texte, il parlait de la mort… de celle qui touche les bébés et endeuille les jeunes parents avec une infinie délicatesse.