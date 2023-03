Stéphane Mercier Calling Paul Desmond

Step By Records

Dix morceaux, et ça débute en force avec le fameux Take Five du Dave Brubeck Quartet. Et puis Paul Desmond à six autres sauces : Suzie, Desmond Blues, Eleven Four, Wendy, The girl from East 9th Street, Late Lament. Plus un Johhny Mandel, Emily, que Desmond adorait jouer, un morceau de Jean Kluger, le producteur, et une compo de Stéphane Mercier. On a là une panoplie assez parfaite de ce qu’est le cool jazz. Peu de surprises, pas d’exubérance, pas de solos insupportables. Mais des arrangements sophistiqués, des thèmes porteurs, des improvisations délicates. Cette musique est belle, veloutée mais pas mièvre, élégante mais pas sirupeuse. Trop cool !