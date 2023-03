Take Five? On en prend bien plus que ça!

Stéphane Mercier n’a peur de rien. Il lance son propre label, Step By Records, et y sort son album d’hommage à Paul Desmond. Cool !

Un nouveau label de jazz belge ? Une folie ? « Non, répond le sax alto Stéphane Mercier. C’eût plutôt été une folie de ne pas le faire. J’ai beaucoup de matériel déjà enregistré, j’ai des tas de projets et les labels existants n’ont plus assez de moyens alors il faut attendre deux ou trois ans avant que ma musique sorte. J’ai décidé de ne plus attendre. » Ce label, c’est Step By. Qui publiera des albums à un rythme soutenu, en travaillant sur un mélange de productions belges, européennes et internationales.