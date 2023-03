Allemagne-Belgique: cette statistique qui joue en défaveur des Diables rouges

Avec la victoire 0-3 de vendredi soir à Solna contre la Suède en match d’ouverture des qualifications pour le championnat d’Europe, les Belges ont déjà leur résultat le plus important en poche. A Cologne il s’agira de confirmer les éléments positifs relevés en Suède. Cela doit se faire en déplacement chez un adversaire figurant traditionnellement parmi les meilleures nations, mais qui semble se chercher ces dernières années. Depuis le titre mondial de 2014 au Brésil, les résultats n’ont fait que se dégrader avec l’élimination précoce lors de la Coupe du monde au Qatar comme un point bas douloureux.

Les résultats obtenus par les Diables rouges face à l’Allemagne, quadruple championne du monde, montrent également que cette équipe figure parmi les meilleures au monde. En 19 matches internationaux, les Belges n’ont pu s’imposer qu’à quatre reprises. De plus, trois de ces victoires datent d’avant la Première Guerre mondiale, à l’époque où le football en était encore à ses balbutiements. Le dernier succès belge, 2-0, remonte à septembre 1954, lors d’un match amical. Les 10 confrontations qui ont suivi ont toutes été remportées par l’Allemagne. Fait à souligner, sur les 19 duels officiels entre les deux pays, aucun ne s’est soldé par un match nul.

La dernière confrontation entre les deux pays date d’octobre 2011 dans le cadre des éliminatoires du championnat d’Europe en Pologne et Ukraine. Lors de la dernière journée, les Belges avaient besoin des trois points à Düsseldorf et devaient compter sur un faux pas de la Turquie pour se qualifier. Malgré un but de Marouane Fellaini, les Diables ont perdu 3-1 et ont été éliminés.