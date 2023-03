Le conclave budgétaire se poursuivra cette semaine

Le gouvernement fédéral est réuni en kern depuis vendredi pour dégager un accord dans le contrôle budgétaire. Après un week-end studieux, aucun accord n’a été dégagé.

Après avoir étudié ligne par ligne le tableau excel du budget concocté en octobre, les membres du kern s’attelaient à trouver des recettes supplémentaires, et ce, malgré la bonne nouvelle tombée la semaine passée qui faisait état d’un déficit fédéral moindre de 3,2 milliards d’euros par rapport aux prévisions (dû principalement à la baisse des coûts de l’énergie et de l’inflation). Le Premier ministre veut en effet profiter de l’occasion pour réaliser un nouvel effort de 0,3 % du PIB et combler les coûts supplémentaires générés dans trois dossiers : la crise de l’asile, l’accueil des réfugiés ukrainiens et la lutte contre le trafic de drogue.

Le Premier ministre, Alexander De Croo, a proposé de supprimer la dernière phase de l’augmentation des pensions, estimant que l’objectif d’une pension minimum à 1500 euros avait été atteint grâce aux différentes indexations. Bénéfice de cette réforme : 830 millions d’euros. Mais les socialistes, représentés ce week-end par Karine Lalieux, ministre des Pensions - le vice-Premier ministre, Pierre-Yves Dermagne étant touché par le covid - ont refusé catégoriquement.