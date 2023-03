Début des travaux sur l’E40/E17: des perturbations sont à prévoir

À Zwijnaarde, près de Gand, des travaux débutent ce lundi sur le complexe de bretelles d’accès aux autoroutes E40 et E17. C’est le début d’une rénovation en profondeur qui durera jusqu’en novembre. Les travaux entraîneront de sérieuses perturbations pour les véhicules souhaitant quitter ou entrer sur l’E40 ou l’E17 à cet endroit.

Cette année, c’est le côté ouest du complexe qui sera pris en charge. Deux ponts seront concernés. Dans le même temps, le revêtement de la route sera rénové.

Les travaux préparatoires débutent aujourd’hui, pour commencer les gros travaux à partir du 3 avril. Cette semaine, la circulation se fera sur la voie de dépannage le long de la zone de travaux. Les personnes souhaitant se rendre de l’E17 à l’E40 en direction d’Ostende ne pourront circuler que sur une seule voie.

Pendant la première phase, du 3 avril au 24 août, l’entrepreneur travaillera sur la sortie de l’E40 venant de Bruxelles vers l’E17 en direction de Courtrai et sur la sortie de l’E17 venant d’Anvers vers l’E40 en direction de Bruxelles. Plusieurs déviations sont en vigueur pendant cette période.

La bretelle d’accès à l’E17 en provenance d’Anvers vers l’E40 en direction de Bruxelles est fermée : le trafic en provenance de Gand ou de la direction d’Anvers et voulant se diriger vers Bruxelles sera dévié via le complexe de Destelbergen vers le R4.

La bretelle d’accès à l’E40 en provenance de Bruxelles et en direction de l’E17 Courtrai sera également fermée. Le trafic a déjà été dévié via le complexe de Merelbeke et via Destelbergen, ou peut continuer via l’E40 et tourner à la B402 et sortir vers Courtrai.

Au cours de la deuxième phase, du 25 août à novembre, l’entrepreneur travaillera sur la sortie de l’E17 en provenance d’Anvers vers l’E40 en direction d’Ostende. Au cours de cette phase, la section du pont Ouest au-dessus du canal de ceinture et le R4 (voie de dépannage et une partie de la voie de droite) seront rénovés. Le trafic peut passer par la zone de travaux, mais ne disposera que d’une seule voie.

Pendant les travaux, une limitation de vitesse à 50 kilomètres par heure sera introduite dans la zone de chantier.

Un revêtement protecteur sera également appliqué sur la face inférieure de tous les ponts dans chaque cas. Ces travaux, qui affecteront la circulation sur l’E40 et le R4, se dérouleront de nuit. Les dates et heures exactes doivent encore être communiquées, précise AWV.