Dernier roi de la maison d’York, ultime souverain chez les Plantagenêt, Richard III règne sur l’Angleterre pendant deux ans (1483 – 1485) et meurt à la bataille de Bosworth, une des dernières péripéties d’importance dans la guerre des Deux Roses qui vit s’affronter pendant 30 ans les maisons de York et de Lancastre.

Avec sa disparition se termine aussi le Moyen Âge outre-Manche, tandis que cette guerre des Deux Roses se solde par l’accession au trône d’Henri Tudor.

L’histoire de Richard III sera d’abord racontée par les chroniqueurs de la période Tudor puis par Shakespeare dans la pièce ( The life and death of Richard the third ) dont est tirée cette mythique réplique : « Un cheval ! Mon royaume pour un cheval ! » De tout cela résulte l’image négative du roi, décrit comme un déséquilibré, difforme et meurtrier, image que des recherches ultérieures viendront corriger.