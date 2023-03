«L’histoire est écrite par les vainqueurs»

Qui fut réellement Richard III, et où est passée sa sépulture ? C’est ce double mystère, non sans acharnement, malgré l’incompréhension de ses proches et la méfiance du milieu universitaire, que Philippa Langley finit par percer. C’était il y a douze ans, et voilà aujourd’hui The lost king . La quête hors du commun de cette passionnée d’histoire a été portée au grand écran par Stephen Frears. Dans les rôles principaux : Sally Hawkins et Steve Coogan. C’est ce dernier, par ailleurs coproducteur et coscénariste du film, qui a répondu à nos questions, accompagné par la même Philippa Langley…