L’échange de batterie, futur de la mobilité électrique?

Un bruit feutré accompagne la course du scooter électrique de Joie Ham dans les rues de Taipei. Soudain, la jeune femme s’arrête, relève le siège de son bolide et en extraie deux boîtiers d’une dizaine de kilos. Elle les insère dans un curieux mur vert et blanc en bord de rue, d’où ressortent deux boîtes similaires qu’elle place à leur tour dans son scooter : en moins d’une minute, elle vient de changer sa paire de batteries, sans avoir eu à sortir son porte-monnaie. « J’ai un abonnement qui me coûte 900 dollars taïwanais par mois (27,50 euros, NDLR). C’est très avantageux pour moi qui vis en banlieue éloignée, puisque rouler à l’essence reviendrait plus cher », lance la trentenaire avant de repartir avec près de 100 km d’autonomie sous le capot.