Enseignement: les syndicats se retirent du Pacte d’excellence

Le 2 février dernier, le comité de concertation (composé des syndicats, des pouvoirs organisateurs et de représentants du cabinet ministériel) débutait la négociation d’un avant-projet de décret relatif au soutien, au développement des compétences professionnelles et à l’évaluation des personnels de l’enseignement. Si les syndicats s’accordent tous sur la nécessité de développer les compétences professionnelles des enseignants, ils rejettent en bloc la procédure pouvant aboutir au licenciement de ceux-ci.

Coup de tonnerre dans les travaux du Pacte pour un enseignement d’excellence. Après la menace, les syndicats passent à l’action et mettent fin à leur participation aux travaux du Pacte. « Le 6 février, nous annoncions quitter le comité de concertation du Pacte si le texte concernant l’évaluation des enseignants n’était pas modifié en profondeur », avancent la SLFP et la CGSP. « Si quelques demandes ont depuis été entendues, force est malheureusement de constater que ce texte reste inacceptable pour nos affiliés dans sa dernière version. Après une large consultation qui se clôturait ce vendredi 24 mars, nous nous devons de respecter nos engagements. »

« Malheureusement, notre participation à ces réunions est de plus en plus souvent utilisée pour prétexter une co-construction à laquelle nous n’avons jamais participé et pour nous présenter des avant-projets de décret que nous n’avons jamais approuvés », regrette les deux syndicats.