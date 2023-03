Interdiction des robots tueurs: la Belgique peut et doit en faire plus

L’utilisation de la force par des systèmes d’armes autonomes repose notamment sur les technologies de l’intelligence artificielle pour analyser des données acquises par des capteurs (mesurant le poids, la signature thermique ou la manière de se mouvoir). Dans le cas des systèmes d’armes létaux autonomes (SALA, aussi communément appelés « robots tueurs »), cette analyse a vocation à entraîner une réaction potentiellement mortelle. Les préjudices causés par ces machines capables d’identifier, de sélectionner et d’attaquer une cible sans intervention humaine se situent ainsi à un stade extrême de déshumanisation numérique voyant la mort d’un être humain décidée et dispensée de manière autonome sur la base de données algorithmiques.

Un élan positif vers un traité international

Pour éviter un glissement vers cette forme ultime de déshumanisation numérique, une dynamique positive prend lentement forme au niveau international. À la suite d’un communiqué des États d’Amérique latine et des Caraïbes, appelant à un instrument juridiquement contraignant sur l’autonomie des systèmes d’armes, les États ont engagé des discussions de fond sur les SALA lors de la première réunion de 2023 du Groupe d’experts gouvernementaux de la Convention sur certaines armes classiques (CCAC) des Nations unies, qui s’est tenue du 6 au 10 mars. Actuellement, plus de 80 États demandent un instrument juridiquement contraignant. Cette base semble suffisamment large pour lancer des négociations en vue d’établir un nouveau traité international assurant un contrôle humain significatif sur l’utilisation des systèmes d’armes autonomes et rejetant l’automatisation du recours à la force létale.

Pourtant, une petite poignée d’États freine le mouvement. La Russie, l’Inde et Israël ont ainsi averti qu’ils ne s’engageraient pas dans la négociation d’un accord juridiquement contraignant, réduisant ainsi le potentiel de la CCAC à apporter une réelle solution aux problèmes posés par les armes autonomes. La règle du consensus en vigueur à la CCAC permet en effet à un seul État de faire barrage à toute avancée.

Malheureusement, pendant que ces blocages persistent, la guerre en Ukraine a vu le déploiement sur le champ de bataille de systèmes d’armes (des munitions rôdeuses, notamment) qui, sans être pleinement autonomes, participent d’un renforcement des logiques d’autonomisation des armements et de déshumanisation numérique. Plusieurs États et leurs fabricants d’armes semblent engagés dans la poursuite du fait accompli, soit une situation qui les verrait disposer d’armes létales autonomes avant les autres et qui les autoriserait éventuellement à se soustraire à tout cadre international prohibitif. Les règles de procédure de la CCAC sont ainsi instrumentalisées par ces acteurs qui donnent l’illusion de discuter de bonne foi au sein d’un forum international tout en s’assurant d’empêcher toute avancée probante.

Sortir de ce jeu de dupes impliquerait de sortir de la CCAC, en empruntant, par exemple, le chemin de l’Assemblée générale des Nations unies pour élaborer un instrument juridique régulant cette tendance à l’autonomie croissante des systèmes d’armes.

La nécessité d’une action de la part de la Belgique

En Belgique, les discussions à la Chambre commencent à produire des résultats, comme l’illustrent les amendements déposés au début du mois de mars sur la proposition de loi en vue d’interdire les robots tueurs et sur la proposition de résolution relative à un traité international d’interdiction de ces systèmes. La nécessité d’une procédure parallèle à la CCAC y est d’ailleurs clairement mentionnée.

Cependant, on constate que les derniers amendements font désormais référence aux systèmes d’armes létaux « entièrement » autonomes. Il semble que les acteurs belges aient voulu préserver la possibilité pour les forces armées de profiter des avantages qu’offre l’intelligence artificielle (en matière de réactivité et de survivabilité, notamment). Ce n’est d’ailleurs pas illégitime : on ne peut pas et on ne doit pas penser un monde militaire demeurant étranger aux évolutions que les technologies de l’intelligence artificielle introduisent dans la vie quotidienne. L’idée est que les fonctions critiques de sélection et d’engagement des cibles restent sous un contrôle humain significatif. Il est essentiel que les utilisateurs d’un système d’armes autonome potentiellement capable de donner la mort comprennent de manière exhaustive le contexte spécifique dans lequel la question d’ouvrir le feu ou non se pose. Il s’agit là d’une dimension incontournable qui doit permettre à l’opérateur humain de porter un jugement sécuritaire, humanitaire, moral et juridique sur les circonstances d’un tir et sur ses effets potentiels.

En fait, ce n’est pas tant sur le degré d’autonomie des SALA que devraient porter les discussions que sur la fiabilité d’un contrôle humain s’exerçant d’une manière aussi affranchie que possible des biais algorithmiques introduits par le recours à une intelligence artificielle.

Que ce soit en Belgique ou à l’international, nos représentants doivent donc travailler à l’élaboration de règles relatives à la conception, au développement et à l’utilisation des systèmes d’armes autonomes pour assurer un contrôle humain significatif sur ceux-ci. Malgré un contexte marqué par des préoccupations stratégiques, cet objectif reste atteignable.

Ne manque principalement que le courage politique de ne pas laisser les logiques de course aux armements et de recherche du fait accompli voulues par les plus grandes puissances militaires dicter les comportements. L’affrontement bipolaire n’a pas empêché des diplomaties occidentales, même les plus modestes, d’être les forces motrices d’un mouvement plaçant tant le contrôle des armements que le désarmement au cœur de la sécurité internationale. Ni la guerre en Ukraine ni la promesse de tensions toujours plus vives avec la Chine ne doivent condamner à l’inaction. Bien au contraire.