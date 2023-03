Avec HeartKinetics, l’insuffisance cardiaque détectée plus facilement

Créée en 2019, la spin off de Waterloo développe des solutions de détection et de suivi de l’insuffisance cardiaque. Elle est entrée dans une phase cruciale de son développement avec une commercialisation de sa technologie qui approche.

Pierre-François Migeotte n’en revient toujours pas. Depuis la mi-mars, HeartKinetics, la spin off qu’il a co-fondée en 2019 et dont il est depuis lors l’administrateur délégué, a officiellement rejoint le programme d’accélération dédié aux start-up technologiques proposé par la Mayo Clinic. Le groupe hospitalo-universitaire américain n’est pas n’importe quel organisme. Il est précédé d’une réputation d’excellence. Il s’est montré par ailleurs sélectif au moment de choisir les start-up qu’il désirait soutenir, ne retenant par exemple que quelques entreprises européennes, vraisemblablement celles les plus à même, selon lui, de faire éclore les innovations de demain dans le secteur de la santé.