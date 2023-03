Du local, du frais: le mini-circuit court de l’ASBL Bettie

Distribuer de façon locale des produits alimentaires conçus par de petits producteurs, en direct, chaque semaine. De telles initiatives existent en maints endroits de Wallonie, à des échelles variables. Dans la vallée de l’Attert, en Lorraine belge, c’est l’ASBL Bettie qui se charge de fournir chaque samedi une soixantaine de familles. Une goutte d’eau dans l’univers des petits producteurs, certes, mais c’est une source de revenus non négligeable et régulière pour un certain nombre d’entre eux et un réseau qui alimente en produits de qualité des consommateurs qui n’y auraient pas accès autrement, en tout cas très difficilement.