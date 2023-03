Dix mille fans au Festival Passa Porta

Le temps maussade et humide n’a pas eu raison de l’enthousiasme des amoureux de toutes les littératures. Le festival a fait le plein. Et Annie Ernaux a attiré mille curieux à la Monnaie.

Partons à cheval sur le vin / Pour un ciel féerique et divin. » Et pendant qu’on nous scande « Le vin des amants », le poème de Baudelaire, un élégant poète de l’alcool nous mijote la cérémoniale préparation d’une absinthe : carré de sucre sur la pelle posée sur le verre de fée bleue et de l’eau glacée l’humectant goutte à goutte pour alléger le spiritueux. C’est beau aux yeux et aux oreilles. Moins pour la langue quant à moi : je n’apprécie guère l’anis. Mais le rituel valait la grimace.