KunstenFestivaldesArts: Bruxelles a sa version artistique de l’ONU

New York a l’ONU. En termes d’organisation qui rassemble le monde, mêle les langues et fait dialoguer les cultures au-delà des clivages politiques, on pourrait dire que Bruxelles a le KunstenFestivaldesArts. Moins connu à l’international peut-être, mais très certainement moins langue de bois, l’événement réunit non pas des figures diplomatiques mais des artistes des quatre coins de la planète dans une optique similaire : des sujets graves y sont abordés mais pour, au final, rebondir sur les crises et faire émerger de nouvelles formes de solidarité.