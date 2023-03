Olivier Legrain, patron d’IBA: «On n’est pas que le leader mondial de la protonthérapie»

Affichant un carnet de commandes « record », IBA a évincé son plus sérieux concurrent dans la protonthérapie. L’entreprise néo-louvaniste affiche de grandes ambitions dans d’autres domaines, comme la stérilisation.

Casser, grâce à l’énergie des électrons, les « polluants éternels » (Pfas) qui contaminent l’eau : voilà un domaine où on n’attend pas IBA, le « champion wallon » de la protonthérapie. Si le traitement du cancer reste un fer de lance, l’entreprise néo-louvaniste veut pourtant aussi imposer sa technologie dans la stérilisation ou la dépollution, notamment. « IBA est plus que jamais une entreprise inspirante », assure Olivier Legrain, le patron de cette entreprise qu’il dirige depuis plus de dix ans.

IBA, « champion de la protonthérapie » : une image à relativiser ?