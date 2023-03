Ecosse: Humza Yousaf élu pour devenir le nouveau Premier ministre

Humza Yousaf a été élu lundi par les membres du parti indépendantiste écossais SNP pour succéder à Nicola Sturgeon à la tête du gouvernement local et reprendre ainsi le combat pour l’autodétermination, selon les résultats officiels.

« Le peuple écossais a besoin de l’indépendance maintenant plus que jamais, et nous serons la génération qui obtiendra l’indépendance de l’Ecosse », a-t-il déclaré dans un discours prononcé juste après l’annonce de sa victoire et alors que le combat pour l’indépendance semble dans l’impasse.